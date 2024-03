Weekend des Rameaux avec les Pèlerins de la Mer Granville – Port Granville, vendredi 22 mars 2024.

Weekend des Rameaux avec les Pèlerins de la Mer Se préparer à Pâques en mer…! 22 – 24 mars Granville – Port Sur inscription

Du vendredi 22 mars (19h) au dimanche 24 mars (pas avant 18h), aux îles Chausey. Rdv à Granville

Qu’est-ce que le we des Rameaux avec les PdM ?

Ce we maritime est une école de vie. Il s’inscrit dans une démarche de construction de la personne humaine et de formation spirituelle, en vue de permettre à chacun de vivre au quotidien en personne digne et responsable, sous le regard du Christ.

Ainsi, lors des pèlerinages, nous assistons à la messe quotidiennement et nous avons régulièrement des temps de prières et de partage.

Des frères ou sœurs de St Jean sont présents parmi nous, pour nous aider dans notre démarche d’approfondissement de notre Foi, en nous donnant des enseignements, en répondant à nos questions et en nous aidant à vivre les sacrements.

Pour plus d’informations : suivre le lien d’inscription

Granville – Port Port de plaisance Granville Granville 50400 Manche Normandie

