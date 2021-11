Sainte-Eulalie Sainte-Eulalie Gironde, Sainte-Eulalie Weekend de permanance au Château de Chelivette Sainte-Eulalie Sainte-Eulalie Catégories d’évènement: Gironde

Weekend de permanance au Château de Chelivette
Sainte-Eulalie, Gironde
20-21 novembre 2021

Le Château de Chelivette vous ouvre ses portes lors d'un weekend de permanence : visite des vignes et des chais, sensibilisation à la biodiversité et à la biodynamie, suivie d'une dégustation.

Château de Chelivette
62 Rue François Boulière
Sainte-Eulalie

+33 5 56 21 99 29

