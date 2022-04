Weekend de l’art abordable et du street art Montbard Montbard Catégories d’évènement: Côte-d'Or

Montbard Côte-d’Or Montbard EUR 0 0 Vu le succès de l’édition précédente, la Galerie Michel Zanin de Marmont organise à nouveau, en partenariat avec la Ville de Montbard, le Weekend de l’art abordable et du street art sur la belle terrasse du Parc Buffon les 8, 9 et 10 juillet 2022. Pas moins d’une quarantaine de tentes accueilleront des artistes aux univers variés : peinture, sculpture, arts plastiques… L’art de rue ne sera pas oublié avec l’installation de grandes bâches pour des œuvres réalisées en direct par plusieurs graffeurs (le samedi et dimanche après-midi). Les artisans et artistes intéressés peuvent contacter la Galerie de Marmont : 06 66 19 69 52 / zanindemarmont@gmail.com

