Weekend de la Pentecôte à la Roque Saint-Christophe La Roque Saint-Christophe Peyzac-le-Moustier, samedi 18 mai 2024.

Pour le weekend de la Pentecôte 2024, les 18, 19 et 20 mai, nous vous proposerons tous les jours des visites guidées à 10h15, 11h15, 14h30, 15h30 et 16h30.

Ne manquez pas la mise en action des engins de levage médiévaux à 10h15 et 11h15. Jeu de piste Enquête chez les Troglos , samedi et dimanche

Ne manquez pas la mise en action des engins de levage médiévaux à 10h15 et 11h15. Jeu de piste Enquête chez les Troglos , samedi et dimanche toute la journée. 4 4 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-18 10:00:00

fin : 2024-05-20 18:30:00

La Roque Saint-Christophe 2433 Route de la Préhistoire

Peyzac-le-Moustier 24620 Dordogne Nouvelle-Aquitaine contact@roque-st-christophe.com

