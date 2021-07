Weekend de clôture des Marchés Nocturnes Allauch, 10 septembre 2021-10 septembre 2021, Allauch.

Weekend de clôture des Marchés Nocturnes 2021-09-10 18:00:00 18:00:00 – 2021-09-11

Allauch 13190

Sur deux soirées, venez découvrir au départ du Cours du 11 Novembre et en continuité de la Rue Fernand Rambert un ensemble de stand diverses et variés. Artisanat, gastronomie…promenez-vous parmi les stands qui vous proposent une grande variétés d’objets et de cadeaux en tout genre en cette belle soirée d’été.

Ces deux derniers Marchés Nocturnes clôturent la saison estivale.

Sur deux soirées, venez découvrir au départ du Cours du 11 Novembre et en continuité de la Rue Fernand Rambert un ensemble de stand diverses et variés. Artisanat, gastronomie…promenez-vous parmi les stands qui vous proposent une grande variétés d’objets et de cadeaux en tout genre en cette belle soirée d’été.

dernière mise à jour : 2021-06-15 par