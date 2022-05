Weekend à inventer

Weekend à inventer, 4 juin 2022, . Weekend à inventer

2022-06-04 – 2022-06-04 A 20h30 à La Maison sur la Place Dans le cadre du Weekend à inventer, La Maison sur la place vous propose une soirée “A vous de jouer”, vos idées sont les bienvenues ! A 20h30 à La Maison sur la Place dernière mise à jour : 2022-03-25 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville