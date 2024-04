weekend « 1er Bivouac » Sury-aux-Bois, lundi 8 avril 2024.

weekend « 1er Bivouac » Sury-aux-Bois Loiret

Vous avez envie d’une expérience inoubliable, mes périples vous ont donné envie de partir en trek ? vous n’osez pas sauter le pas car il vous manque de l’expérience ?

Je vous propose de vous accompagner à la découverte des rudiments du bivouac le temps d’un weekend et d’une nuit en tente.

Préparation du sac à dos, choix du matériel, cartographie et orientation, installation du bivouac, repas… n’auront plus de secret pour vous

Une randonnée pédestre de 2 jours, en petit groupe, pour échanger et partager des moments conviviaux et vous transmettre toutes les bases pour réussir vos futures aventures.

Marche d’environ 15 à 20 km par jour.

Ce stage est ouvert aux personnes en bonne condition physique, à partir de 16 ans (avec autorisation parentale)

Une liste du matériel conseillé vous sera envoyée à l’inscription.

Vous n’avez pas de matériel, il vous en manque ? Pas de soucis ! Contacter moi.

NON INCLUS DANS LE PRIX DU STAGE

Le matériel

Le transport EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-08

fin : 2024-06-28

Sury-aux-Bois 45530 Loiret Centre-Val de Loire outdoorbyfd@gmail.com

L’événement weekend « 1er Bivouac » Sury-aux-Bois a été mis à jour le 2024-04-09 par ADRT45