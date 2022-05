Week’ados

2022-06-18 – 2022-06-18 EUR (Pour les 12 – 25 ans)

Venez participer à une après-midi gaming à l’espace numérique du MA•AT et tester les différentes consoles et jeux vidéo mis à disposition

Gratuit. Sur inscription (nombre de places limité)

Centre Social (Pour les 12 – 25 ans)

Centre Social (Pour les 12 – 25 ans)

