Yonne Chablis EUR 270 « À Cheval dans l’Yonne » vous propose des week-ends randonnées à cheval à la découverte de Chablis et son vignoble les 22-23 avril, les 13-14 mai, les 3-4 juin, les 17-18 juin et les 1-2 juillet. Le programme :

– galops au milieu des vignes

– dégustation de Chablis

– baignade avec les chevaux

– repas fait maison

– camping à côté des chevaux Tarif 270 euros tout inclus, cavaliers confirmés uniquement, groupe limité à 6 personnes réservation obligatoire. https://www.a-cheval-dans-l-yonne.fr/ Chablis

