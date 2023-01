Week-ends de formation à l’écriture du roman Cocoon Space Paris Catégories d’Évènement: île de France

Paris

Week-ends de formation à l’écriture du roman Cocoon Space, 11 février 2023, Paris. Du samedi 25 février 2023 au dimanche 26 février 2023 :

samedi, dimanche

de 10h00 à 17h00

Du samedi 18 février 2023 au dimanche 19 février 2023 :

samedi, dimanche

de 10h00 à 17h00

Du samedi 11 février 2023 au dimanche 12 février 2023 :

samedi, dimanche

de 10h00 à 17h00

. payant 260€ le week-end d’écriture Vous voulez savoir comment écrire un roman de A à Z ? Alors ces ateliers d’écriture sont pour vous ! Écrire un livre ne s’improvise pas.

Au cours de ce stage d’écriture créative, vous apprendrez une méthodologie complète, composée de techniques d’écriture concrètes pour avancer de manière structurée dans vos projets d’écriture, en finir avec la page blanche, et terminer l’écriture de vos manuscrits.

Vous voulez savoir comment écrire un roman de A à Z ? Alors ces ateliers d’écriture sont pour vous ! # Comment ça se passe ?

Chaque atelier comporte une partie théorique.

Des exercices sont proposés pour la mise en pratique des techniques enseignées.

Les textes sont lus et analysés.

Vous recevez des retours constructifs et des conseils personnalisés. # Quels sont les objectifs ?

Apprendre une méthode pour devenir autonome dans l’écriture d’un roman.

Connaître les techniques de la narration pour écrire des fictions qui retiendront l’attention du lecteur et de l’éditeur.

Prendre du recul et retravailler ses textes. # Qui peut s’inscrire ?

Les ateliers, stages et formations sont ouverts aux adultes, avec ou sans projet d’écriture.

Aucune expérience préalable de l’écriture créative ou prérequis littéraire n’est nécessaire.

Nombre de participants : 10 maximum par session. ⚠️ # Quand ? Où ? Combien ?

A Paris, les samedis et les dimanches de 10h à 17h.

260€ le week-end (12 heures d’atelier), déjeuner non-inclus. Week-end du 11-12 février 2023 : ✒️

Atelier 1 : Découvrir les 4 piliers de la construction du roman

Atelier 2 : Construire une intrigue et une trame solides Week-end du 18-19 février 2023 : ✒️

Atelier 3 : Créer des personnages vivants et crédibles

Atelier 4 : Ecrire des dialogues réussis et des scènes captivantes Week-end du 25-26 février 2023 : ✒️

Atelier 5 : Choisir le point de vue narratif et le narrateur

Atelier 6 : Retravailler son premier jet et finaliser son manuscrit Inscriptions : https://www.atelierdecriturebychristine.com/inscription-ateliers-a-paris Cocoon Space 10 rue du Laos 75015 Paris Contact : https://www.atelierdecriturebychristine.com/paris atelierdecriturebychristine@gmail.com https://www.facebook.com/atelierdecriturebychristine/ https://www.facebook.com/atelierdecriturebychristine/ https://www.atelierdecriturebychristine.com/paris

L’atelier d’écriture by Christine Stage écriture Paris

Détails Catégories d’Évènement: île de France, Paris Autres Lieu Cocoon Space Adresse 10 rue du Laos Ville Paris lieuville Cocoon Space Paris Departement Paris

Cocoon Space Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Week-ends de formation à l’écriture du roman Cocoon Space 2023-02-11 was last modified: by Week-ends de formation à l’écriture du roman Cocoon Space Cocoon Space 11 février 2023 Cocoon Space Paris Paris

Paris Paris