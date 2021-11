Sevrier Le marché de la Seiche Haute-Savoie, Sevrier week-ends de fête de la Seiche (Sevrier, Annecy) Le marché de la Seiche Sevrier Catégories d’évènement: Haute-Savoie

**Week-ends de fête à la Seiche (Sevrier, Annecy)** ————————————————— ### **Invitation** 4-7 novembre dés 11h (sauf jeudi dés 17h) : week-ends de fête de la Seiche à l’occasion du déménagement de la Seiche dans ses nouveaux locaux. **Invitation et billet de tombola à retirer sur place ou à** [**imprimer ICI**](https://lemarchedelaseiche.fr/wp-content/uploads/2021/10/Invitation-aux-week-ends-de-fete-de-la-Seiche-Sevrier.pdf) **Programme** : Jeudi 4 Nov. DJ, Vend. 5 Nov. Groupe Vertigo – SURPRISE Sam. 6 Nov. Violoniste (Casa des Papel) + DJ – SURPRISE, Dim. 7 Nov. Groupe WISH. **Grande tombola** (nombreux cadeaux)**.** Tout publique. Bar, restaurants, animation, jeux (billard, ping-pong, pétanque, baby-foot) – entrée libre et gratuite. Grand parking gratuit.

Le marché de la Seiche 35 route Piron, 74320 Sevrier Sevrier Haute-Savoie

