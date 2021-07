WEEK-ENDS CULTURELS D’ETE CAP ETOILE CAP Etoile, 10 juillet 2021-10 juillet 2021, Montreuil.

**Samedi 10 et Dimanche 11 juillet / Samedi 4 et Dimanche 5 septembre – 14h/18h – Pour toutes et tous** **Qu’est-ce que L’AMOUR entre deux êtres ?** Atelier dirigé par Dominique Aru, cinéaste et Selin Altiparmak, metteuse en scène et actrice. Qu’est-ce que L’AMOUR entre deux êtres ? Comment prend-il sa place dans nos vies ? Comment organise-t-il notre rapport aux autres et au monde ? Comment se manifeste-t-il ? Dominique Aru, cinéaste et Selin Altiparmak, metteuse en scène et actrice proposent un atelier en deux week-ends au cours desquels il s’agit : d’ÉCRIRE, de JOUER et de FILMER sur les variations que ces questions inspirent. Adressés à des personnes de tout sexe, tout âge, de toute origine et condition sociale, ces deux week-ends gratuits, qui s’inscrivent dans une recherche plus large qu’entreprennent les deux artistes (laboratoires et créations futurs), seront l’occasion de virevolter autour d’un thème universel et en perpétuel questionnement : La relation amoureuse, son langage et certaines de ses étapes en action Premier Amour – Falling in love (tomber amoureux) – séduire – approcher le corps de l’autre – aimer – quitter – perdre – souffrir – Aimer à nouveau C’est l’amour seul qui peut me sauver et c’est l’amour qui m’a détruit. MANQUE de Sarah KANE LE DÉROULEMENT DE L’ATELIER : Echanges autour de la thématique · Lectures et découvertes de différents extraits du corpus proposé par les artistes (textes, films, reportages, photos) · Travail d’improvisation · Travail d’écriture · Mise en forme du matériau récolté (jouer, filmer, interviewer…) Idéalement, le premier week-end pourrait s’adresser aux participants adolescents et le second être ouvert à tous (mais cela se décidera en fonction des inscriptions). **Samedi 17 et Dimanche 18 juillet – 14h/18h – Pour toutes et tous** **L’image en jeu** **Atelier dirigé par Thérèsa Berger, metteuse en scène, chanteuse et actrice, et Evelyne Pelletier, metteuse en scène, comédienne.** Les représentations des positions sociales et relationnelles homme-femme dans la société à travers l’art pictural et photographique. Ces oeuvres d’art traversent les époques comme le reflet de l’évolution ou non des relations homme-femme. De l’image au théâtre, de l’immobilité au mouvement. Lors de ce week-end, il sera proposé aux participants de se mettre en jeu et de s’interroger sur les inégalités homme-femme. A partir des représentations de scène de vie contenues dans les supports d’images tels que les peintures d’artistes du 17ème siècle au 20ème siècle ils seront invités à créer de petites fictions alimentant notre réflexion sur le sujet. Inscription obligatoire par mail avant le 1er juillet 2021 : [adm.capetoile@gmail.com](mailto:adm.capetoile@gmail.com) Les ateliers se déroulent à CAP Etoile, 10 rue Edouard Vaillant, 93100 Montreuil Métro : L9 Croix de chavaux – sortie Place du Marché On a hâte de vous retrouver sur le plateau de CAP Etoile !

gratuité adhésion annuelle 5 euros

Vous avez envie de jouer, de rencontrer, de découvrir des textes, de réfléchir ensemble, de venir entre ami.e.s, voici les ateliers gratuits proposés cet été à CAP Etoile:

CAP Etoile 10 rue Edouard Vaillant 93100 Montreuil Montreuil Seine-Saint-Denis



