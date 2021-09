Châtenay-Malabry L'Azimut - Théâtre La Piscine Châtenay-Malabry, Hauts-de-Seine Week-ends 100% amateurs L’Azimut – Théâtre La Piscine Châtenay-Malabry Catégories d’évènement: Châtenay-Malabry

du samedi 11 septembre au dimanche 19 septembre à L'Azimut – Théâtre La Piscine

Venez au Théâtre La Piscine découvrir le fruit du travail des ateliers théâtre de la saison 2020/2021 !

Gratuit – participation libre

L'Azimut – Théâtre La Piscine 254, avenue de la Division Leclerc 92290 châtenay-Malabry Châtenay-Malabry Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-11T20:00:00 2021-09-11T22:00:00;2021-09-12T15:00:00 2021-09-12T17:00:00;2021-09-17T20:00:00 2021-09-17T22:00:00;2021-09-18T15:00:00 2021-09-18T17:00:00;2021-09-18T20:00:00 2021-09-18T22:00:00;2021-09-19T15:00:00 2021-09-19T17:00:00

