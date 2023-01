Week-endculturel Champdeniers, 11 février 2023, Champdeniers CC Val de Gâtine Champdeniers.

Week-endculturel

Salle des Fêtes Champdeniers Deux-Sèvres

2023-02-11 – 2023-02-11

Champdeniers

Deux-Sèvres

Champdeniers

30 EUR Le comité des fêtes de Champdeniers vous propose dans la salle des fêtes

W E E K – E N D C U L T U R E L

Samedi 11 février 2023 – 20 h 30

LES BANQUETTES ARRIERES

« Heureuses… par accident »

spectacle d’humour vocal a cappella

20 €uros l’entrée

Dimanche 12 février 2023 – 15 h

CHAPUZE

« Cé pas d’ma fôte »

15 €uros l’entrée

Tarif pour les 2 spectacles : 30 €uros

Permanence de 10 h à 12 h dans le hall de la mairie de Champdeniers, les samedis 14, 21 et 28 janvier et les 4 et 11 février 2023.

Renseignement possible au 06 80 74 13 30 après 18 h

Possibilité de réserver sur Helloasso

https://www.helloasso.com/…/eve…/les-banquettes-arrieres

https://www.helloasso.com/…/comite…/evenements/chapuze

