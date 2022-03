Week-end yoga et raquette La Pesse La Pesse Catégories d’évènement: Jura

La Pesse

Week-end yoga et raquette La Pesse 2022-03-18 – 2022-03-20

2022-03-18 – 2022-03-20

La Pesse Jura La Pesse EUR 350 Week-end yoga et raquette Du vendredi 18 mars au dimanche 20 mars à La Pesse. Enchaîner les salutations au soleil avant de chausser ses raquettes pour aller se perdre en forêt. Profiter du sauna privé et d’un voyage sonore au coin du feu avant d’accueillir le silence de la nuit. Programme du week-end Yoga, voyages sonores, raquettes et sauna du 18 au 20 mars dans une ferme restaurée à La Pesse : Vendredi 18 mars

Arrivée en fin de journée

Installation

Voyage Sonore

Dîner Samedi 19 mars

8h – 9h30

Yoga Ashtanga (yoga dynamique)

10h

Brunch

11h – 16h

Balade en raquettes

16h

Retour à la ferme pour profiter du sauna

Voyage sonore

Dîner Dimanche 20 mars

8h30

Yin yoga en voyage sonore (yoga statique)

10h

Brunch

11h – 16h

Balade en raquettes

17h

Départ Tarif

350 € / personne

Sont inclus :

– 2 pratiques de yoga et 2 voyages sonores

– 2 nuits en chambre partagée

– le sauna

– la location des raquettes

– les forfaits de randonnée en raquettes

– un guide local sur une des deux randonnées en raquettes

-les repas végétariens (repas maison faits sur place à base de produits de saison bio, les collations & les boissons) Maximum 10 participants.

