EUR 420 Nous vous proposons donc ce week-end mêlant yoga et naturopathie à Jouques dans une superbe bâtisse aux confins des Bouches-du-Rhône, du Var et des Alpes de Haute Provence entre Luberon et Verdon.

Le yoga et la naturopathie se complètent parfaitement et permettent d’être acteur de son bien être, de sa santé et apprendre à mieux se connaître.

Grâce à ce stage Yoga & Naturopathie spécial automne vous allez pouvoir entretenir et stimuler votre vitalité et immunité.

En plus des 13 heures sur le week-end de yoga et de naturopathie, vous aurez également du temps libre pour savourer les effets de ces activités, pour échanger, partager, pour vous relaxer ou encore pour vous offrir un massage. Selon la météo nous organiserons également des balades aux alentours.



YOGA :

Les séquences du matin seront dynamiques et spéciales automne afin de booster la vitalité du corps et du mental. On travaillera aussi bien des séquences de postures de renforcement, d’étirement (notamment les fascias pour relâcher les tensions et permettre une meilleure circulation de l’énergie), que des exercices respiratoires pour activer et distribuer l’énergie vitale.

La pratique de fin d’après midi sera plus axée sur la stimulation du système immunitaire grâce à des postures et exercices spécifiques. Un des objectifs sera de baisser le stress en travaillant des postures et des exercices respiratoires qui apportent le calme et activent le système parasympathique. On activera aussi le système lymphatique car il est lié au système immunitaire (circulation des cellules, activation de certains organes lymphatiques comme le thymus). Comme il joue un rôle primordiale dans le système immunitaire, on stimulera également le système digestif par différentes postures impliquant une compression ou un étirement de l’abdomen : torsions, abdominaux, postures en appui sur le ventre …



NATUROPATHIE :

VENDREDI 18h30 /19h30 : CONFÉRENCE DE PRÉSENTATION – Nous débuterons ce week-end par une conférence pour échanger sur ce qu’est la naturopathie. Nous verrons comment chacun peut se l’approprier pour développer sa santé et son bien-être.

L’objectif est que chacun commence à entrevoir ses besoins, ses forces et faiblesses pour pouvoir prendre soin de sa vitalité et de son immunité – Compréhension des outils que l’on a à notre disposition pour optimiser notre santé



SAMEDI 11.30/13h : ATELIER SUPERS ALIMENTS ET JUS DE LÉGUMES

Le samedi matin nous découvrirons les supers aliments qui boosteront notre vitalité et notre immunité cet hiver + Confection de jus de légumes.

Atelier mêlant théorie et pratique ludique – Ce sera l’occasion d’aborder les questions des besoins nutritifs de notre corps à cette période de l’année, de la place de l’alimentation dans notre santé. Mais également de reconnaître les signes d’un déséquilibre et de se demander pourquoi faire appel aux compléments alimentaires ?



SAMEDI 16/17.30 : ATELIER COCOONING ET AUTO-MASSAGE

On terminera le samedi après-midi par un atelier cocooning et auto massage. L’immunité varie avec notre état de stress. Nous apprendrons ici à prendre soin de nous grâce aux huiles végétales et aux huiles essentielles.

Nous confectionnerons notre huile de massage relaxante ou vivifiante en fonction de nos besoins. Puis nous expérimenterons des techniques d’auto-massage pour relâcher ou stimuler notre corps.



DIMANCHE 11/13h : ATELIER CUISINE : CONFECTION DE REPAS SAINS ET GOURMANDS À EMPORTER

Nous terminerons le week-end par un atelier cuisine où nous apprendrons à faire un repas simple et sain. Une belle mise en pratique de ce que l’on aura appris durant tout le week-end.



HEBERGEMENT :

L’hébergement se fera en gîtes et chambres d’hôte décorés avec soin et avec tout le confort. Vous dormirez en chambres partagées avec des lits simples (ou lits double pour les couples) et une salle de bain privative pour chaque chambre.

Le lieu dispose également d’un salon avec cheminée, d’une salle de pratique, d’espaces extérieurs, d’un jardin et terrasses couvertes…

Envie de prendre une pause bien-être, de commencer à ralentir et bien préparer l’hiver ?

L’automne est une période de transition parfaite pour s’accorder ce moment pour soi afin de passer l’hiver en pleine forme. Week-end mêlant Yoga et Naturopathie

cindylostys@gmail.com +33 6 47 77 64 09 https://www.bien-etreauquotidien.fr/

