Week-end yoga et massages Montpon-Ménestérol, 23 avril 2022

Week-end yoga et massages Maison de Yoga et Natura Lou 725 rue S. Signoret et 8 place Gambetta Montpon-Ménestérol

2022-04-23 – 2022-04-24 Maison de Yoga et Natura Lou 725 rue S. Signoret et 8 place Gambetta

Montpon-Ménestérol Dordogne

EUR 195 Week-end Yoga et massages : 2 jours / 1 nuit : hébergement : chambres partagées / yoga / Massage holistique : 195 € : arrivée possible le vendredi soir, repas non inclus : traiteur et restaurants à proximité : sur réservation : 06.01.72.48.66

Programme : Samedi

10:00 Accueil et installation

11:00 Introduction Yoga et Massage et pratique Yoga

12:30 Déjeuner

Temps libre : massage ou balade

18:00 à 19: 00 Pratique Yoga – relaxation

Diner libre

Dimanche

08:00 à 09:00 Séance de yoga – Réveil matinal

09:00 Petit-déjeuner

Temps libre : massage ou balade

11:00 à 12h00 Pratique Yoga

12:30 Déjeuner

Temps libre : massage ou balade

17 h Fin du séjour

Séance individuelle de yoga ou massage possible en supplément

+33 6 01 72 48 66

Natura Lou

Maison de Yoga et Natura Lou 725 rue S. Signoret et 8 place Gambetta Montpon-Ménestérol

