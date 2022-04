Week-end Yoga et Ayurvéda Clohars-Carnoët, 11 juin 2022, Clohars-Carnoët.

Week-end Yoga et Ayurvéda Camping Les Grands Sables 22 Rue du Philosophe Alain Clohars-Carnoët

2022-06-11 – 2022-06-12 Camping Les Grands Sables 22 Rue du Philosophe Alain

Clohars-Carnoët Finistère

Week-end bien-être dédié au Yoga et à la découverte de l’Ayurvéda, le 11 et le 12 juin.

Cours de yoga (5h30 de cours répartis sur le samedi et le dimanche matin): yoga et relaxation, Hatha yoga, yoga à la plage, méditation.

Atelier de cuisine ayurvédique (2h) : découverte de l’Ayurvéda et de votre dosha, préparation de recette ayurvédique.

Repas ayurvédique le samedi soir.

Stage tous niveaux.

Sur réservation uniquement avec hébergement mobil-home ou emplacement camping. Places limitées.

campinglesgrandssables@orange.fr +33 2 98 39 94 43 http://www.camping-lesgrandssables.com/category/actus-et-promos/

