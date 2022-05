Week-end Yoga et ateliers de cuisine végétale Loison-sur-Créquoise Loison-sur-Créquoise Catégorie d’évènement: Loison-sur-Créquoise

100 impasse de Fresnoy Loison-sur-Créquoise Pas-de-Calais Loison-sur-Créquoise Du 6 au 8 mai, accordez vous un temps de ressourcement lors d’un week-end yoga et ateliers de cuisine vivante au Domaine de Fresnoy.

Un rendez-vous bien-être animé par Sabine Bréant et Hind Mellah qui mêleront des temps nature, pratiques de Yoga …et les bienfaits du cuisiner sain, ensemble. Places limitées – Participation uniquement sur inscription suivant les modalités décrites ci-dessous. Prix : Tarif du séjour (hébergement, repas, yoga & ateliers de cuisine végétale) entre 450 euros et 570 euros suivant l’option d’hébergement choisie au Domaine (chambre single, double ou quadruple) L’hébergement doit être réservé avec paiement de l’intégralité auprès de Florence à : florence@domainedefresnoy.com Hébergement Single : 240 euros

Hébergement chambre double : 160 euros

Hébergement suite avec 4 couchage : 120 euros

