Week-end yoga du son, théâtre & poésie

2022-06-24 – 2022-06-26

Nous vous proposons un week-end en immersion au cœur du théâtre, de la poésie et du yoga en tant que spectateur et/ou stagiaire.

Vous pourrez assister à deux spectacles (interprétés par Benoit Schwartz):

« La Princesse de Clèves »- Théâtre/Dîner

Le 24 juin à 19h30

« Mots, Nuement » – Poésie

Le 25 juin à 19h30

Si vous choisissez de vivre pendant tout le week end cette immersion dans les arts et le yoga, en plus des spectacles vous participerez au stage pour explorer et vivre la sensualité du poème :

. chaque matin, vous préparerez, avec Cécile Mangin, votre souffle, votre corps et votre voix, par la pratique du yoga du son, du Yin et du Hatha Yoga de Madras.

. chaque après-midi, avec Benoit Schwartz, vous retrouverez la pensée, les sensations, le souffle d’un poète en entrant avec douceur dans les nuances de sa langue.

Vous trouverez le lieu juste de l’œuvre à l’intérieur de vous-même, vous vous laisserez traverser, vibrer par le poème, dans un corps disponible, où la parole et la voix circulent avec fluidité…

Siestes, balades sur les sentiers côtiers, discussions avec les artistes… pourront ponctuer votre temps libre, si vous le souhaitez.

Sur place, hébergement et restauration biologique : Les petits pois Gourmands.

Brochure sur demande.

INFO/RESA : 07 63 94 29 92

10 places

