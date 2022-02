Week-end yoga : accueillir l’énergie du printemps Ordiarp Ordiarp Catégories d’évènement: Ordiarp

Pyrénées-Atlantiques

Week-end yoga : accueillir l’énergie du printemps Ordiarp, 18 mars 2022, Ordiarp. Week-end yoga : accueillir l’énergie du printemps Ordiarp

2022-03-18 17:30:00 – 2022-03-18

Ordiarp Pyrénées-Atlantiques Ordiarp 115 EUR Marie-Hélène vous propose de passer une fin de semaine en harmonie avec la nature et idéal pour vous préparer à l’arrivée des beaux jours.

Matériel de yoga fourni. Inscriptions jusqu’au 11 mars.

Programme du premier jour :

17h30 : arrivée à la ferme Landran

19h00 : rassemblement autour d’un repas végétarien

19h30 : karma yoga

20h00 : yoga nidra avec Marie-Hélène Marie-Hélène vous propose de passer une fin de semaine en harmonie avec la nature et idéal pour vous préparer à l’arrivée des beaux jours.

Matériel de yoga fourni. Inscriptions jusqu’au 11 mars.

Programme du premier jour :

17h30 : arrivée à la ferme Landran

19h00 : rassemblement autour d’un repas végétarien

19h30 : karma yoga

20h00 : yoga nidra avec Marie-Hélène +33 6 98 62 51 74 Marie-Hélène vous propose de passer une fin de semaine en harmonie avec la nature et idéal pour vous préparer à l’arrivée des beaux jours.

Matériel de yoga fourni. Inscriptions jusqu’au 11 mars.

Programme du premier jour :

17h30 : arrivée à la ferme Landran

19h00 : rassemblement autour d’un repas végétarien

19h30 : karma yoga

20h00 : yoga nidra avec Marie-Hélène yogan bizi

Ordiarp

dernière mise à jour : 2022-02-14 par

Détails Catégories d’évènement: Ordiarp, Pyrénées-Atlantiques Autres Lieu Ordiarp Adresse Ville Ordiarp lieuville Ordiarp Departement Pyrénées-Atlantiques

Ordiarp Ordiarp Pyrénées-Atlantiques https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/ordiarp/

Week-end yoga : accueillir l’énergie du printemps Ordiarp 2022-03-18 was last modified: by Week-end yoga : accueillir l’énergie du printemps Ordiarp Ordiarp 18 mars 2022 Ordiarp Pyrénées-Atlantiques

Ordiarp Pyrénées-Atlantiques