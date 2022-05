Week-end Wine Guinguette Lachassagne Lachassagne Catégories d’évènement: Lachassagne

Lachassagne Rhône Lachassagne Pour la 2ème année, retrouvons nous pour notre Week-End Wine Guinguette,

Au programme :

• Dégustation de toutes nos cuvées

• Marché de producteurs locaux

• Repas sur réservation le midi

• Ambiance musicale et esprit Guinguette Chic contact@domainejpriviere.com +33 4 74 67 00 67 https://domainejpriviere.com/ Domaine JP RIVIERE 520 chemin des grands taillis Lachassagne

