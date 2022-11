Week-end Visit’O Châteaux Pauillac, 20 août 2022, Pauillac.

Week-end Visit’O Châteaux

2022-08-20 – 2022-08-21

Pauillac

Gironde

Le week-end Visit’O Châteaux, c’est l’occasion de profiter chaque week-end, d’une sélection de châteaux qui vous proposent bien plus qu’une visite !

En quoi ça consiste ? C’est tout simplement un tour de garde de visite de chais les week-ends, toute l’année. Entre 1 et 4 châteaux ouvrent à la visite. En plus de la visite classique des chais, les châteaux participants s’engagent à proposer pour l’occasion une dégustation « spéciale » !

Dorénavant plus de question à se poser, il y a forcément au moins un château ouvert le week-end !

Calendrier des châteaux participants :

