Week-end Vinciaco Archéo’site Les Rues-des-Vignes, samedi 4 mai 2024.

Week-end Vinciaco Participez à un week-end d’exploration de l’histoire gallo-romaine lors du Week-end Vinciaco à l’Archeosite Rue des Vignes. Découvrez des activités fascinantes pour toute la famille ! 4 et 5 mai Archéo’site

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-04T14:00:00+02:00 – 2024-05-04T18:00:00+02:00

Fin : 2024-05-05T14:00:00+02:00 – 2024-05-05T18:00:00+02:00

Plongez dans l’univers captivant de la civilisation gallo-romaine lors du Week-end Vinciaco

. Pendant deux jours, venez découvrir un programme riche en activités pour tous les âges, mettant en lumière la vie quotidienne, les métiers, l’artisanat, et les divertissements de l’Antiquité. Assistez à des démonstrations de techniques ancestrales, participez à des ateliers interactifs, et laissez-vous transporter par des reconstitutions historiques saisissantes. Profitez également des visites guidées pour approfondir vos connaissances sur cette période fascinante de notre histoire. Que vous soyez passionné d’histoire ou simplement curieux, le Week-end Vinciaco promet une expérience mémorable pour toute la famille, dans une ambiance conviviale et immersive.

Informations pratique :

Samedi 4 – dimanche 5 mai

14 h à 18 h

Archéo’site 882 Rue Haute, 59258 Les Rues-des-Vignes Les Rues-des-Vignes 59258 Nord Hauts-de-France

L’archéosite CAC Cambrai