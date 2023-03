Week-end Truites Châtenoy Catégories d’Évènement: Châtenoy

Loiret

Week-end Truites, 18 mars 2023, Châtenoy . Week-end Truites Chemin de l’Étang Châtenoy Loiret

2023-03-18 – 2023-03-19 Châtenoy

Loiret Week-end Truite à l’étang communal. Restauration et buvette le samedi, seulement buvette le dimanche. Organisé par l’Amicale des Pêcheurs de Châtenoy. Week-end Truites chatenoypeche@gmail.com +33 6 80 43 22 49 Amicale des pêcheurs

Châtenoy

dernière mise à jour : 2023-02-23 par

Détails Catégories d’Évènement: Châtenoy, Loiret Autres Lieu Châtenoy Adresse Chemin de l'Étang Châtenoy Loiret Ville Châtenoy Departement Loiret Lieu Ville Châtenoy

Châtenoy Châtenoy Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chatenoy /

Week-end Truites 2023-03-18 was last modified: by Week-end Truites Châtenoy 18 mars 2023 Chatenoy Chemin de l'Étang Châtenoy Loiret Loiret

Châtenoy Loiret