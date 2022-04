Week-end Tourisme & Handicap Musée Electropolis, 23 avril 2022, Mulhouse.

**Week-end Tourisme et Handicap** ——————————— ### **Samedi 23 et dimanche 24 avril** Entrées gratuites **Visite sacoche** Muni de sa sacoche à « bricoles », le chef d’expédition sensibilise les visiteurs à la découverte du monde merveilleux de l’électricité. La visite ludique inclut l’animation d’électricité statique. **Handicaps concernés : moteur, mental et visuel.** **Visite guidée à 14h30. Durée : 1h30 Gratuit pour la personne en situation de handicap et son accompagnateur.** _Le Musée Electropolis est labellisé Tourisme et Handicap pour l’accueil des personnes handicapées moteur, mentales, sourdes et malentendantes._

