Week-end Théâtre Saint-Alban, 6 novembre 2021, Saint-Alban. Week-end Théâtre 2021-11-06 – 2021-11-07 Salle des fêtes Rue des jonquilles

Saint-Alban Côtes d’Armor La Troupe “Va T’en Voir” propose la pièce “BISOUS BISOUS” pour le week-end du Théâtre par le Club des aînés de la Flora. Billetterie uniquement sur place le jour même. clublaflora@gmail.com La Troupe “Va T’en Voir” propose la pièce “BISOUS BISOUS” pour le week-end du Théâtre par le Club des aînés de la Flora. Billetterie uniquement sur place le jour même. dernière mise à jour : 2021-10-13 par

Détails Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor, Saint-Alban Autres Lieu Saint-Alban Adresse Salle des fêtes Rue des jonquilles Ville Saint-Alban lieuville 48.55835#-2.53364