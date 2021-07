Châtillon-Coligny Châtillon-Coligny Châtillon-Coligny, Loiret Week-End Théâtre Châtillon-Coligny Châtillon-Coligny Catégories d’évènement: Châtillon-Coligny

Loiret

Week-End Théâtre Châtillon-Coligny, 9 juillet 2021-9 juillet 2021, Châtillon-Coligny. Week-End Théâtre 2021-07-09 20:30:00 – 2021-07-10

Week-End Théâtre à la salle des fêtes : vendredi « Il faut qu'une porte soit ouverte ou fermée », un grand classique d'Alfred de Musset interprétée par la compagnie de l'Escamoulin. Samedi : « L'avis du mort », une comédie policière de Thomas C. Durand, interprétée par la compagnie de l'Escamoulin.

