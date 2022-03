Week-End Théâtre Barbirey-sur-Ouche, 19 mars 2022, Barbirey-sur-Ouche.

Week-End Théâtre Salle des Fêtes Place de la Mairie Barbirey-sur-Ouche

2022-03-19 – 2022-03-20 Salle des Fêtes Place de la Mairie

Barbirey-sur-Ouche Côte-d’Or Barbirey-sur-Ouche

5 5 EUR Ce Petit Festival de théâtre débutera le samedi 19-03-22 par une proposition d’évasion hilarante de 3 résidents d’un EHPAD. Les Dodus Dindons se glissent à l’intérieur de leur personnage avec beaucoup de vérité et d’humanité pour nous embarquer avec eux et rejoindre ces peupliers qui se balancent au loin, vision que rêvent d’atteindre nos 3 résidents. Des bourrasques de rire vous emporteront ! Ces 3 personnages, malgré leur caractère irascible, nous font découvrir, avec humour et tendresse, qu’au crépuscule de notre vie, nous rêverons toujours a` des voyages extraordinaires ou a` des amours impossibles.

Guillaume PIERRE et son One Man Show à part “Même pas peur” poursuivra en soirée. C’est avant tout un spectacle VIVANT à l’interactivité débridée, culottée et surtout assumée à 200%. Spectacle bien décalé et iconoclaste. Apéritif et petite restauration possible à partir de 19h30.

“Étranges liens” à l’heure de l’apéro présenté le dimanche par la compagnie “L’Escalier”. Du théâtre tout en prenant un apéritif déjeunatoire, curieux et insolite, non ? Quelques assiettes à déguster entrecoupées de scénettes plus drôles les unes que les autres, à l’heure de l’apéro c’est possible grâce à la compagnie l’Escalier !!! Une séance apéritive, récréative et théâtrale que vous garderez longtemps en mémoire !!!

La véritable histoire de Blanche Neige par “La Fabrique à Berlue”. Une version comme les Frères GRIMM aurait aimé l’écrire. Le collectif des Eberlueurs s’étant donné comme mission de vous éberluer, ses comédiens ne vous mentiront donc pas sur la vérité !!! Surprenant à plus d’un titre.

Toutes ces pièces et leurs interprètes ont reçu de nombreux prix et récompenses. Il en est de même pour le spectacle de Guillaume PIERRE qui a été en première partie d’humoristes comme Anne ROUMANOFF ou le clown et poète Gustave PARKING.

Salle des Fêtes Place de la Mairie Barbirey-sur-Ouche

