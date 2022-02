WEEK-END THÉÂTRE ADULTES Canet Canet Catégories d’évènement: Canet

Hérault

WEEK-END THÉÂTRE ADULTES Canet, 19 mars 2022, Canet. WEEK-END THÉÂTRE ADULTES Canet

2022-03-19 10:30:00 – 2022-03-19 13:00:00

Canet Hérault 50 EUR Exploration ludique du jeu de l’acteur et improvisations.

Sur réservation. Exploration ludique du jeu de l’acteur et improvisations.

Sur réservation. +33 6 62 71 59 56 Exploration ludique du jeu de l’acteur et improvisations.

Sur réservation. Canet

dernière mise à jour : 2022-01-19 par

Détails Catégories d’évènement: Canet, Hérault Autres Lieu Canet Adresse Ville Canet lieuville Canet Departement Hérault

Canet Canet Hérault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/canet/

WEEK-END THÉÂTRE ADULTES Canet 2022-03-19 was last modified: by WEEK-END THÉÂTRE ADULTES Canet Canet 19 mars 2022 Canet Hérault

Canet Hérault