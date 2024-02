Week-end Théâtre à Château-Thierry en Mars 2024 Monthurel, dimanche 24 mars 2024.

Venez assister aux week-ends Théâtre à Château-Thierry.

La pièce de Théâtre « La Métamorphose du Corbeau » nous emmène dans un univers farfelu et jubilatoire, dans lequel deux femmes dialoguent dans un au-delà joyeux et mystérieux.

Leurs jeux de mots et poésie nous entraînent sur un chemin drôle et cocasse.

Cette pièce se déroulera

Le dimanche 10 mars à 16 h 00 à la salle de la mairie de Monthurel et le samedi 16 mars à 20 h 30 à la salle communale de la Chapelle-Sur-Chézy à 20 h 30.

Le dimanche 24 mars à 16 h 00 à la maison du Parc Bellevue de Chierry .

Début : 2024-03-24 16:00:00

fin : 2024-03-24

2 Rue de Celles

Monthurel 02330 Aisne Hauts-de-France jeanpierrerozen@orange.fr

