Week-end Théâtre à Château-Thierry en Mars 2024 Monthurel, vendredi 22 mars 2024.

Venez assister aux week-ends Théâtre à Château-Thierry.

La pièce de Théâtre « La Fontaine Quelle classe !!! » raconte l’histoire d’élèves qui on mit en scène, à leur façon, des textes de la Fontaine. Ils présentent leurs propositions à leur professeure, rempart défendant de la tenue et de la moralité face aux espiègleries et interprétations personnelles d’une classe agitée à tendance loufoque !

Cette pièce se déroulera

Le vendredi 8 mars à 20 h30 à la salle de la mairie de Monthurel et le vendredi 22 mars à 20 h 30 à la salle communale de la Chapelle-Sur-Chézy à 20 h 30.

Le dimanche 17 mars à 16 h 00 à la maison du Parc Bellevue de Chierry .

Début : 2024-03-22 20:30:00

fin : 2024-03-22

2 Rue de Celles

Monthurel 02330 Aisne Hauts-de-France jeanpierrerozen@orange.fr

