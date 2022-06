WEEK-END THÉÂTRAL & VOCAL, 27 août 2022, .

WEEK-END THÉÂTRAL & VOCAL

2022-08-27 – 2022-08-28

Que vous soyez comédien·ne, choriste, interprète, ou néophyte curieux, venez expérimenter l’un de nos quatre ateliers au choix pour découvrir ou approfondir les notions d’interprétation, de lâcher-prise et de présence scénique.

Moment convivial pour se rencontrer, échanger, se former, Tous en scène ! propose également un atelier commun et des échauffements collectifs.

En partenariat avec la saison culturelle de la ville de Changé (53).

ATELIER COMMUN :

Lâcher-prise et improvisation

Respiration, sensations rythmiques, perception de l’espace sont autant de directions qui mènent à l’unité du groupe sur scène. Cet atelier commun propose de faire jaillir la voix à partir d’un travail sur le corps et le souffle pour créer une écoute très fine au sein du groupe et faire entrer les corps en résonnance et en mouvement.

Artiste pluridisciplinaire, Jean-Yves Pénafiel est acteur, chanteur, metteur en scène de théâtre et de cirque.

UN PARCOURS AU CHOIX :

Jouer franc-jeu

Se connecter à l’instant présent

Si la justesse est une quête pour les comédien·nes et choristes, c’est au fond de soi qu’il faut en chercher les fondements. Cet atelier propose de développer une écoute fine de ses sensations et de ses émotions pour trouver l’équilibre le plus juste dans le jeu scénique, en interaction avec les partenaires de jeu, l’espace scénique et le public.

Limité à 12 inscrits .

Jeanne Michel est comédienne et co-directrice artistique de l’Anima Compagnie.

Au rythme du chœur

Création vocale et scénique en collectif

Le chant spontané et l’improvisation vocale sont des approches qui permettent de libérer le mouvement. Cet atelier propose une immersion dans un processus créatif impliquant la voix, le corps en mouvement, le rythme et la pulsation comme fil conducteur de l’invention. L’espace scénique sera le terrain de jeu d’une création collective où chaque choriste ou comédien·ne participera à un tout où rien n’est écrit d’avance.

Limité à 18 inscrits.

Artiste pluridisciplinaire, Jean-Yves Pénafiel est acteur, chanteur, metteur en scène de théâtre et de cirque.

Quand le corps prend la parole

On connaît la chanson !

Jouer le texte, le rythmer, lui donner vie, lui donner corps : c’est un travail de précision pour les interprètes. À partir de textes de chansons, cet atelier propose de donner plusieurs lectures d’un même texte en mobilisant ses ressources émotionnelles. Lorsque les mots disent, il s’agit de donner au corps le beau rôle, celui de raconter ce qui se cache entre les lignes et de toucher au cœur.

Limité à 15 inscrits .

Lucie Raimbault est comédienne et co-directrice artistique de l’Anima Compagnie

Chants du Monde

Voyage vocal et corporel

À partir de chants polyphoniques et de percussions corporelles, cet atelier propose un travail sur la vibration, la pulsation et l’engagement du corps pour développer son ancrage, sa mémoire et affiner son oreille. Chanter sans partition permet de libérer le corps, de démultiplier l’énergie du groupe et de se mettre à l’écoute du collectif où chaque individu est partie-prenante.

Limité à 30 inscrits.

Anne Ostergaard enseigne le chant et le chant choral au conservatoire à rayonnement départemental de Laval Agglomération.

Retourner le bulletin d’inscription à Mayenne Culture avant le 15 juillet 2022.

