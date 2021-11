Martigné-sur-Mayenne Martigné-sur-Mayenne Martigné-sur-Mayenne, Mayenne WEEK-END TÉLÉTHON Martigné-sur-Mayenne Martigné-sur-Mayenne Catégories d’évènement: Martigné-sur-Mayenne

Martigné-sur-Mayenne Mayenne Martigné-sur-Mayenne L’association Sacé – Martigné Téléthon anime Martigné-sur-Mayenne afin de récolter des fonds pour l’AFM Téléthon.

Au programme du week-end : 3637 bougies pour illuminer Martigné , défi sportif, concert, marché de Noël, venue du Père Noël… Téléthon, innover pour guérir. Des animations organisées par l’association Sacé – Martigné Téléthon. sacemartignetelethon@gmail.com https://www.facebook.com/telethonsacemartigne L’association Sacé – Martigné Téléthon anime Martigné-sur-Mayenne afin de récolter des fonds pour l’AFM Téléthon.

Au programme du week-end : 3637 bougies pour illuminer Martigné , défi sportif, concert, marché de Noël, venue du Père Noël…

