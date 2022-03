Week-end Télérama – Rencontre scientifique Samadet Samadet Catégories d’évènement: Landes

Samadet

Week-end Télérama – Rencontre scientifique Samadet, 20 mars 2022, Samadet. Week-end Télérama – Rencontre scientifique Samadet

2022-03-20 – 2022-03-20

Samadet Landes 4.5 EUR Ce rendez-vous a pour objectif de favoriser la rencontre du public avec des scientifiques à travers des temps d’échanges, de démonstration, d’expérimentation : participez à cette expérience scientifique en apportant vos céramiques anciennes. En 2022, la couleur passe sous les rayons de caméras hyper-spectrales, qui permettent d’identifier et d’analyser ses composants…

En partenariat avec Archéosciences (Institut de recherche sur les Archéomatériaux – Centre de recherche en physique appliquée à l’archéologie, Université Bordeaux Montaigne). Ce rendez-vous a pour objectif de favoriser la rencontre du public avec des scientifiques à travers des temps d’échanges, de démonstration, d’expérimentation : participez à cette expérience scientifique en apportant vos céramiques anciennes. En 2022, la couleur passe sous les rayons de caméras hyper-spectrales, qui permettent d’identifier et d’analyser ses composants…

En partenariat avec Archéosciences (Institut de recherche sur les Archéomatériaux – Centre de recherche en physique appliquée à l’archéologie, Université Bordeaux Montaigne). Ce rendez-vous a pour objectif de favoriser la rencontre du public avec des scientifiques à travers des temps d’échanges, de démonstration, d’expérimentation : participez à cette expérience scientifique en apportant vos céramiques anciennes. En 2022, la couleur passe sous les rayons de caméras hyper-spectrales, qui permettent d’identifier et d’analyser ses composants…

En partenariat avec Archéosciences (Institut de recherche sur les Archéomatériaux – Centre de recherche en physique appliquée à l’archéologie, Université Bordeaux Montaigne). F. Belotti

Samadet

dernière mise à jour : 2022-03-03 par

Détails Catégories d’évènement: Landes, Samadet Autres Lieu Samadet Adresse Ville Samadet lieuville Samadet Departement Landes

Samadet Samadet Landes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/samadet/

Week-end Télérama – Rencontre scientifique Samadet 2022-03-20 was last modified: by Week-end Télérama – Rencontre scientifique Samadet Samadet 20 mars 2022 Landes Samadet

Samadet Landes