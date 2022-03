Week-end Télérama “Escape game” Saint-Étienne Saint-Étienne Catégories d’évènement: Loire

Saint-Étienne

Week-end Télérama “Escape game” Saint-Étienne, 19 mars 2022, Saint-Étienne. Week-end Télérama “Escape game” Musée d’Art et d’Industrie 2 place Louis Comte Saint-Étienne

2022-03-19 – 2022-03-20 Musée d’Art et d’Industrie 2 place Louis Comte

Saint-Étienne Loire Dans le cadre du Week-end Télérama, sur présentation du “pass télérama”

Venez vivre une aventure pleine de secrets, de rebondissements et de découvertes. Il faudra résoudre tests, énigmes et codes pour réussir votre mission…Top chrono ! Musée d’Art et d’Industrie 2 place Louis Comte Saint-Étienne

