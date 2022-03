Week-end Télérama au MAAP Périgueux Périgueux Catégories d’évènement: Dordogne

Périgueux

Week-end Télérama au MAAP Périgueux, 19 mars 2022, Périgueux. Week-end Télérama au MAAP Périgueux

2022-03-19 – 2022-03-20

Périgueux Dordogne EUR 4 6 Week-end Télérama samedi 19 et dimanche 20 mars 2022 En plus de l’accès gratuit aux collections permanentes du musée sur présentation du Pass Télérama, Visite commentée à 15h de l’exposition Esther Ferrer par Véronique Merlin-Anglade Durée : 45 min Entrée libre et gratuite dans le respect du protocole sanitaire en vigueur Week-end Télérama samedi 19 et dimanche 20 mars 2022 En plus de l’accès gratuit aux collections permanentes du musée sur présentation du Pass Télérama, Visite commentée à 15h de l’exposition Esther Ferrer par Véronique Merlin-Anglade Durée : 45 min Entrée libre et gratuite +33 5 53 06 40 70 Week-end Télérama samedi 19 et dimanche 20 mars 2022 En plus de l’accès gratuit aux collections permanentes du musée sur présentation du Pass Télérama, Visite commentée à 15h de l’exposition Esther Ferrer par Véronique Merlin-Anglade Durée : 45 min Entrée libre et gratuite dans le respect du protocole sanitaire en vigueur ©maap

Périgueux

dernière mise à jour : 2022-02-23 par

Détails Catégories d’évènement: Dordogne, Périgueux Autres Lieu Périgueux Adresse Ville Périgueux lieuville Périgueux Departement Dordogne

Périgueux Périgueux Dordogne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/perigueux/

Week-end Télérama au MAAP Périgueux 2022-03-19 was last modified: by Week-end Télérama au MAAP Périgueux Périgueux 19 mars 2022 Dordogne Périgueux

Périgueux Dordogne