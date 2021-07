BarjacBarjac Barjac Barjac Barjac, Gard Week-end Taurin Barjac Barjac BarjacBarjac Catégories d’évènement: Barjac

Gard

Week-end Taurin Barjac Barjac, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, BarjacBarjac. Week-end Taurin 2021-07-03 – 2021-08-05

Barjac Gard Barjac Gard Barjac Vendredi 6 Août : 19h :animation apéritive musicale accompagnée de grillades Samedi 7Août : Après-midifestive avec les abrivados de la manade Père Descordes accompagnéesmusicalement par Les Enfants de Barjac et Los Picos Tachos Soiréedétente animée par Les Ricounes Repas enchansons avec la chanteuse camarguaise Régine Pascal Dimanche 8Août : 10h14 :messe en provençal sous les platanes 12h :abrivado de la manade Père Descordes avec la participation soutenue des Enfantsde Barjac et de la pena Los Picos Tachos 13h30 :après l’apéritif musical, repas sous les platanes du « Jeu deBallon » Après-midi :grande abrivado 19h30 :apéro de clôture Ces journée dérouleront sous réserve et dans le strict respect des mesures sanitaires +33 4 66 24 53 44 Droits libres dernière mise à jour : 2021-06-11 par OFFICE DE TOURISME CEZE – CEVENNES

Détails Catégories d’évènement: Barjac, Gard Étiquettes évènement : Autres Lieu Barjac Barjac Adresse Ville BarjacBarjac lieuville 44.31395#4.34873