Lancieux Côtes d’Armor Lancieux Organisé par Cap Tarot Lancieux. Samedi 12 Mars 2022 :

-Inscription à partir de 13 h 00 (fin des inscriptions à 13h55)

À 14 h 00 précises (5 fois 5 donnes)

-Inscription à partir de 20 h 00 (fin des inscriptions à 20h40)

À 20 h 45 précises (4 fois 6 donnes) Dimanche 13 Mars 2022 :

Inscription à partir de 13 h 00 (fin des inscriptions à 13h55)

À 14 h 00 précises (5 fois 5 donnes) 160 € au 1er (Sur la base de 25 tables)

Redistribution 80%

Une enveloppe par table

Règlement et arbitrage FFT – PCN

Engagements : 12 € par concours Buvette : Sandwich, Gâteaux … Contact permanent : cap.tarot.lancieux@orange.fr

