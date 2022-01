WEEK-END TANGO Valros Valros Catégories d’évènement: Hérault

VALROS

WEEK-END TANGO Valros, 4 mars 2022, Valros. WEEK-END TANGO Valros

2022-03-04 21:00:00 21:00:00 – 2022-03-05

Valros Hérault Valros EUR 10 50 Rendez-vous pour un grand week-end 100% Tango.

Sur inscription.

Au programme :

Vendredi 4 mars – 21h Milonga DJ PABLO PORTUGUES de Barcelone.

Samedi 5 mars après-midi, stages avec PABLO PORTUGUES et LORY PEREZ.

dernière mise à jour : 2022-01-16 par

