Rappelons que le kata est une pratique sportive qui consiste à effectuer un enchaînement précis de mouvements. Les participants (licenciés de judo de tous niveaux et de tout âge) seront encadrés par des membres de l’équipe de France de judo, des haut gradés d’Occitanie, ainsi que par l’entraîneur et formateur national de kata André Parent. Trois juges mondiaux seront également présents tout au long du week-end, afin d’évaluer les sportifs qui le souhaitent. « Les judokas assisteront et participeront à des démonstrationset des leçons spécifiques des différents katas », explique Stéphane Béga, coach et président du club. « C’est un événement, où l’ambiance est incroyable, car les participants passent le week-end à partager leur passion commune. Mon équipe et moi-même sommes fiers de pouvoir organiser une telle manifestation. » L’année dernière, le stage regroupait 170 participants ; pour cette troisième édition, le club espère en attirer autant sinon plus, grâce à 200 m² de tatamis supplémentaires. Plus d’infos : albijudo.e-monsite.com ou au 06 20 83 64 09. Dans le respect des règles sanitaires mises en place. Intervenants : – membres de l’équipe de France Kata – André Parent (formateur, entraineur national et juge mondial) – hauts gradés de la ligue Occitanie Horaires du stage : – le samedi 2 octobre 2021 : 8h – 12h30 et 14h30 -17h30 – le dimanche 3 octobre 2021 : 8h – 13h Tarifs : – participants de moins de 18 ans : 15€ la journée (samedi ou dimanche) 30€ le week-end complet – participants de 18 ans et plus : 25€ la journée (samedi ou dimanche) 40€ le week-end complet Gratuit pour les enseignants venant avec au moins 4 stagiaires. Contactez-nous au 06 20 83 64 09 ou à l’adresse [begastephane@yahoo.fr](mailto:begastephane@yahoo.fr)

Après sa rentrée le 7 septembre et la fête des associations le 11, l’Albi judo club organisera son traditionnel stage de kata du 1er au 3 octobre à la salle événementielle de Pratgraussals.

Salle événementielle de Pratgraussals Rue de Lamothe, 81000 Albi Albi Le Clos Tarn



