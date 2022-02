WEEK END STRUCTURES GONFLABLES Parthenay Parthenay Catégories d’évènement: Deux-Sèvres

Parthenay Deux-Sèvres Parthenay EUR 6 L’APE de l’école de la Mara organise un week end structures gonflables au complexe sportif des Grippeaux. 6€ / jour / enfant ou 10€ / le week end / enfant (18 mois à 13 ans) (sortie autorisée) Il y aura aussi des jeux en bois géants en accès gratuit, pour les ados et les adultes. Buvette et restauration sucré et salé sur place Venez vous amuser :-)

