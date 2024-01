WEEK-END STRUCTURES GONFLABLES Salle de la Fontaine Assérac, samedi 24 février 2024.

WEEK-END STRUCTURES GONFLABLES Salle de la Fontaine Assérac Loire-Atlantique

Les Sassérakois, vous connaissez ? C’est l’association festive des parents d’élèves de l’école publique Jacques Raux d’Assérac. Une équipe énergique qui organise et anime des événements conviviaux afin de distraire les enfants mais aussi les grands, et aide ainsi au financement de la coopérative scolaire.

C’est ainsi que les Sassérakois organisent leur week-end de structures gonflables.

Le parc de loisir éphémère s’installe dans l’espace de la Fontaine d’Assérac.

Les enfants de 1 à 12 ans, sous la responsabilité de leurs accompagnateurs, découvriront un univers coloré de structures adaptées à leur âge dans lequel ils pourront s’amuser.

Le public pourra déjeuner et goûter sur place.

Voici une belle idée de sortie pour bien commencer les vacances ! .

Salle de la Fontaine 14 rue de la fontaine

Assérac 44410 Loire-Atlantique Pays de la Loire lessasserakois@gmail.com

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-24 10:00:00

fin : 2024-02-24 18:00:00



