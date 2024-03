Week-end Street-Art (WESA) SKATE-PARK ÉPHÉMÈRE Rue Victor Hugo Trouville-sur-Mer, samedi 20 avril 2024.

Week-end Street-Art (WESA) SKATE-PARK ÉPHÉMÈRE Rue Victor Hugo Trouville-sur-Mer Calvados

Samedi

Un week-end coloré et inspirant pour célébrer l’art de la rue et rendre accessible Art la culture urbaine pour tous avec des surprises à découvrir sur certaines façades de la ville !

> SKATE-PARK ÉPHÉMÈRE

De 11 h à 18 h. Pour la pratique du BMX, du skate et du roller avec démonstrations et initiations pour les novices. Gratuit.

Parking place maréchal de Lattre de Tassigny.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-20 11:00:00

fin : 2024-04-21 18:00:00

Rue Victor Hugo Parking place maréchal de Lattre de Tassigny

Trouville-sur-Mer 14360 Calvados Normandie

