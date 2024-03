Week-end Street-Art (WESA) INAUGURATION ET DÉCOUVERTE DE L’ŒUVRE DE TOM BRIKX Quai Albert 1er Trouville-sur-Mer, samedi 20 avril 2024.

Un week-end coloré et inspirant pour célébrer l’art de la rue et rendre accessible Art la culture urbaine pour tous avec des surprises à découvrir sur certaines façades de la ville !

> INAUGURATION ET DÉCOUVERTE DE L’ŒUVRE DE TOM BRIKX

16 h. TOM BRIKX (premier artiste portraitiste de rue en LEGO à travers le monde) révélera son œuvre qui porte le visage d’un personnage historique de Trouville-sur-Mer.

Maison des Associations, quai Albert 1er (mur extérieur).

Début : 2024-04-20 16:00:00

fin : 2024-04-20

Quai Albert 1er Maison des Associations

Trouville-sur-Mer 14360 Calvados Normandie

