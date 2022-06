Week-end sport et culture jeunesse (12-25 ans)

2022-07-03 10:00:00 – 2022-07-03 18:30:00 EUR Les années de confinement nous ont empêchées d’exercer de nombreuses activités. Pour s’y remettre, la Communauté de Communes organise un week-end inédit du sport et de la culture notamment à destination des jeunes de 12 à 25 ans. De nombreuses activités sont à découvrir dans différents sites du territoire.

Au château de Lichtenberg l’entrée sera gratuite pour tous les jeunes de 12 à 25 ans le dimanche 3 juillet de 10h à 18h30. Au programme des sensations fortes avec la possibilité de descendre en rappel du hauts des tours du château et des visites guidées découvertes ! Au programme : à 11h et 14h30 : visite découverte du château (durée 1h). Animation ouverte aux 12-25 ans et à leur parents.

de 13h à 18h : activité descente en rappel du haut des tours du château avec Vertical Horizon. Animation exclusivement réservée aux 12-25 ans (les mineurs devront être accompagnés par un parent sur le lieu de l'animation). La réservation est obligatoire pour l'ensemble des animations par téléphone au 03 88 89 98 72 ou par email.

