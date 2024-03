WEEK-END SPECTACLE INSTALLATIONS DE FEU Lodève, samedi 18 mai 2024.

INSTALLATIONS DE FEU Cie Carabosse

Création unique et éphémère autour de la cathédrale Saint-Fulcran

À grand renfort de torches, forges et autres machineries

cracheuses de feu, ces poètes-bricoleurs inventent des

voyages imaginaires et féeriques.

Mondialement connue, la compagnie Carabosse crée des

turbulences poétiques dans l’espace public. Elle joue avec le

monumental et l’éphémère et construit des scénographies de

feu habitées, visuelles, musicales, sonores et sensorielles pour

les lieux publics qui lui sont confiés.

À Lodève, il s’agira de mettre en lumière la Cathédrale Saint-

Fulcran et l’ensemble épiscopal, dont le clocher sera tout juste

restauré.

Chaque installation de feu est le fruit d’une écriture spécifique.

Elle transforme les lieux et propose une expérience à vivre aux

spectateurs. C’est une invitation au voyage que l’on partage

dans un univers accueillant, devenu véritable espace de poésie

et de liberté. Un parcours nocturne qui magnifie et transfigure

les espaces. Une expérience artistique unique !

Spectacle gratuit, tout public, avec accès libre. 0 0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-18 21:00:00

fin : 2024-05-19 00:00:00

7 Boulevard Gambetta

Lodève 34700 Hérault Occitanie tourisme@lodevoisetlarzac.fr

