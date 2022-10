Week-end spécial « Poésie locale »

Week-end spécial « Poésie locale », 22 octobre 2022, . Week-end spécial « Poésie locale »



2022-10-22 – 2022-10-22 Samedi 22 octobre à 15h : Gérard Fléchelle – Lecture effectuée par la Compagnie des Poupées Russes

Dimanche 23 octobre à 15h : Philippe Desrivot, dit « Fifi Chamoyeau » – Lecture effectuée par Catherine Doget Deux auteurs locaux seront présents pour présenter, dédicacer et échanger autour de leurs ouvrages. Musée marguertie audoux dernière mise à jour : 2022-10-10 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville