Week-end spécial Chasse Musée de l’Aurignacien, 31 juillet 2021, Aurignac.

Week-end spécial Chasse

du samedi 31 juillet au dimanche 1 août à Musée de l’Aurignacien

Quels animaux étaient chassés à la Préhistoire ? Quelles étaient les différentes techniques utilisées pour pouvoir chasser ? Le Musée de l’Aurignacien se fera un plaisir d’apporter des réponses à ces question lors du week-end spécial Chasse organisé le week-end du samedi 31 juillet et du dimanche 1er août. Ainsi vous pourrez en savoir plus sur le type d’animaux chassés mais également sur les différentes armes utilisées. Vous pourrez également vous exercer au tir à la sagaie et à l’arc grâce à des animations menées par Laurent Baraquin, animateur nature et environnement et l’équipe du musée. Les techniques de chasse de nos ancêtres n’auront ainsi plus de secrets pour vous ! Trois créneaux d’horaires vous sont proposés : 14h-15h | 15h15 – 16h15 | 16h30 – 17h30. Réservation fortement recommandée Présentation du Pass Sanitaire en fonction du protocole sanitaire en vigueur

Sur inscription

Venez vous entraîner au tir à l’arc et à la sagaie avec Laurent Baraquin, animateur nature et environnement, et l’équipe du musée !

Musée de l’Aurignacien Avenue de Benabarre, 31420 Aurignac Aurignac Haute-Garonne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-31T14:00:00 2021-07-31T18:00:00;2021-08-01T14:00:00 2021-08-01T18:00:00