La préhistoire est riche en découverte. Ainsi, le Paléolithique Supérieur dévoile les premières représentations figuratives réalisées dans les abris et les grottes par les Aurignaciens, nos ancêtres. Tout comme ces artistes préhistoriques, le Musée de l’Aurignacien vous propose, le week-end du 17 et 18 juillet, de réaliser une grande fresque participative de 10h à 18h. Venez-vous essayer aux techniques ancestrales du dessin et laissez, vous aussi, votre trace dans le temps. Un moment de création et de partage !

Le Musée de l’Aurignacien vous propose de vous essayer à l’art pariétal grâce à une fresque participative. Comme nos ancêtres, laissez vous aussi une trace dans le temps. Musée de l’Aurignacien Avenue de Benabarre, 31420 Aurignac Aurignac Haute-Garonne

